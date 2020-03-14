Число заразившихся коронавирусом сотрудников Biogen достигло 70

Из 92 зараженных коронавирусом жителей штата Массачусетс 70 – сотрудники биофармацевтической компании Biogen («Байоджен»), сообщает Endpoints News.

Большинство из инфицированных сотрудников Biogen принимали участие в конференции по стратегии компании в гостинице Marriott Long Wharf в Бостоне в феврале 2020 года. Всего в работе конференции участвовали 175 человек, в т.ч. исполнительный директор Майкл Вунатсос.

По решению руководства Biogen, все участники конференции должны будут работать на удаленном доступе до дальнейшего уведомления. Им также рекомендовано изолироваться от членов семей, родственников и соседей по комнате.

Как сообщает CNBC, Ассоциация фармацевтических исследований и производителей США (PhRMA) закрыла штаб-квартиру в Вашингтоне (округ Колумбия) после того, как у одного посетителя была диагностирована коронавирусная инфекция.

По словам представителя PhRMA Холли Кэмпбел, всем сотрудникам, контактировавшим с этим посетителем, предписано оставаться дома до 20 марта.

Илья Дугин

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