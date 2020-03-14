ФАС подозревает четырех поставщиков медицинских масок в картельном сговоре

Региональное УФАС завело дело на крупнейших дистрибьюторов, обвинив их в завышении цен на медицинские маски. Компании с позицией антимонопольного ведомства не согласны.

Красноярское УФАС возбудило дело в отношении четырех поставщиков медицинских масок: ООО «ФК Гранд Капитал Красноярск», ООО «Медико-техническая фирма «Мединстал», ООО «Пульс Красноярск» и ЗАО «Центр внедрения «Протек». Компании поставляли маски в Тыву, Хакасию и Красноярский край с декабря 2019 года по февраль 2020 года, сообщает пресс-служба ФАС.

Закупочные цены компаний существенно не менялись, но цены на медицинские маски, поставляемые в Хакасию и Тыву, были завышены на 132–408%, уточнили антимонопольщики.

Служба возбудила дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 «Закона о защите конкуренции» (картель с целью поддержания цен на товарном рынке). Компании могли спровоцировать дефицит медицинских масок и рост цен в аптеках республик, считает ФАС.

«При этом для Красноярского края оптовики устанавливали экономически обоснованные цены, а «нажиться» решили на других регионах», — сказал статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Это второе дело о картеле поставщиков медицинских масок в России, отмечает антимонопольная служба.

«Законом за это предусмотрены административная ответственность в виде «оборотных» штрафов для юридических лиц и уголовная ответственность для должностных лиц компаний», ­– сказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

В ЦВ «Протек» подтвердили получение официального письма Красноярского управления ФАС России.

«С нашей стороны в ведомство направлен запрос о возможности ознакомиться с материалами дела, поскольку ни центральный офис компании, ни региональный филиал ЦВ «Протек» не получали запросов от антимонопольной службы о ценовой политике в отношении медицинских масок», — сказал «ФВ» генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

В «Гранд Капитал» уже ознакомились с приказом о возбуждении дела. Генеральный директор дистрибьютора Денис Ременяко сообщил «ФВ», что не согласен с позицией ФАС. Компания собирает доказательства отсутствия нарушения законодательства.

«Мы удивлены пристальному вниманию ФАС к реализации нашим филиалом в Красноярске масок по цене 1 руб. 60 коп., несмотря на то что мы могли оперативно сделать трансфер данного товара в Москву и реализовать его по цене 7 руб. за единицу по госзаказу Департамента здравоохранения. Мы сознательно не сделали это и оставили товар на складе в регионе для сохранения возможности снабжения населения», — сообщил Ременяко «ФВ».

«ФВ» также отправил запросы в компании «Медико-техническая фирма «Мединстал», «Пульс Красноярск».

Оксана Баранова

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