Минздрав РФ допускает рост цен на лекарства из-за падения рубля

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников 12 марта заявил, что колебания курса рубля не скажутся на стоимости услуг здравоохранения, однако не исключил проблем при закупке лекарственных средств и роста цен на них. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников 12 марта заявил, что колебания курса рубля не скажутся на стоимости услуг здравоохранения, однако не исключил проблем при закупке лекарственных средств и роста цен на них.

Минздраву, по словам Костенникова, придется изыскивать дополнительные средства на закупку препаратов, поскольку валютные колебания могут сказаться на стоимости лекарственных средств, в первую очередь не включенных в перечень ЖНВЛП, а значит, не подпадающих под ограничение цен.

После резкого падения цен на нефть 9 марта 2020 года рубль заметно подешевел по отношению к доллару и евро. В тот день в ходе торгов на мировых площадках курс доллара превышал отметку в 86 рублей, евро – 75 рублей. На открытии торгов 12 марта 2020 года на Московской бирже доллар стоил 74,9 рубля, евро – 84,1 рубля.

Рост валютных котировок отразился на стоимости зарубежной медицинской техники и ортопедических изделий, реализуемых через аптеки. Несколько российских представительств международных брендов приостановили в марте 2020 года отгрузки из-за смены ценовой политики.

Помимо падения курса рубля, на стоимости отечественных лекарственных средств могут сказаться карантинные меры КНР и возможные перебои в поставках сырья для отечественного фармпрома. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, российские производители рассматривают смену источника сырья, что может привести к росту цены и занять время на внесение изменений в РУ.