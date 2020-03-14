Эксперт: что точно вырастет в цене, так это медицинская техника

Российская ассоциация аптечных сетей не прогнозирует серьезного роста цен на лекарства из-за ослабления рубля, однако ожидает подорожания медицинской техники, которая в основном импортируется из-за рубежа, сообщил РИА Новости председатель координационного совета ассоциации Евгений Нифантьев.

Рубль во вторник после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен после того, как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Официальный курс Центробанка на четверг — 71,4 рубля за доллар, за евро — 81,02 рубля, неделю назад — примерно на 5-8 рублей ниже (66,08 рубля и 73,74 рубля соответственно).

«Что точно вырастет, это медицинская техника — тонометры, термометры, ингаляторы и так далее. Они все импортируются и расчет цен на них, как правило, привязан к доллару и евро», — прокомментировал Нифантьев тему влияния ослабления рубля на цены в аптечных сетях.

Лекарства пострадают в меньшей степени, считает председатель координационного совета РААС. По его словам, около 40% объема медикаментов, реализуемых в аптеках, составляют лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет», — сказал Нифантьев.

Кроме того, по его мнению, российский фармацевтический рынок является высококонкурентным как в аптечном сегменте, так и в сегменте производителей лекарств. «Я разговаривал с некоторым количеством отечественных производителей, и, вне зависимости от того, что субстанции импортные, они готовы сдерживать рост цен», — сказал Нифантьев. Он также заметил, что в случае увеличения стоимости препаратов импортного производства, фокус потребительского спроса еще больше сместится в сторону российских лекарств.

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