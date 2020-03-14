Средний чек покупки противовирусных препаратов в России увеличился с 382 до 573 рублей

Фармацевтический рынок России нервно отреагировал на стремительное распространение COVID-19 в Италии. Первые сообщения об эпидемии в этой стране появились в конце февраля, и практически сразу траты россиян на противовирусные и иммуномодулирующие препараты выросли в полтора раза. Такие данные приводит исследовательский центр «Ромир», сообщают «Известия».

Анализ фармацевтического рынка, проведенный специалистами исследовательского центра «Ромир», показал, что средний чек такой покупки увеличился с 382 до 573 рублей.

На динамике продаж сказались новости об ухудшении ситуации с распространением патогена, считают исследователи. На четвертой неделе 2020 года россияне приобретали в среднем 1,2 упаковки препаратов из указанной категории. А после появления новостей о начале эпидемии в Италии произошел резкий рост продаж — до 2,54 упаковки.

Самым покупаемым из лекарств в этот период стал «Кагоцел». На пятой неделе года наибольшее количество упаковок за одну покупку зафиксировано у «Амиксина». А наибольшие траты в течение восьми недель 2020-го зафиксированы на «Изопринозин». Интересно, что, несмотря на новости из Китая о возможной эффективности «Арбидола» при лечении COVID-19, динамика покупок данного препарата в январе-феврале оставалась стабильной.

Продажи таких лекарств выросли, но остаются в пределах сезонной нормы. Рост заметен на фоне низкого спроса на препараты от ОРВИ по причине теплой зимы, — рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. — Из-за сообщений о выявленных инфицированных рост тоже наблюдается, но пока без ажиотажа.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что люди начинают скупать предлагаемые им препараты в панике, пытаясь защититься. По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась и с распространением свиного и птичьего гриппа, а также геморрагической лихорадки Эбола.

Надо отметить, что эффективность противовирусных лекарств не доказана на 100%. Иммунитет они, конечно, повышают, но нет фундаментальных исследований относительно того, как они дальше влияют на организм. Поэтому из-за отсутствия доказательной клинической базы их не используют в других странах, — пояснил эксперт.

Евгений Тимаков подчеркнул, что каждый из этих препаратов имеет свои особенности. По его словам, например, «Изопринозин» используется только по показаниям при герпетических инфекциях, а «Амиксин» — крайне серьезный препарат, побочное воздействие которого еще до конца не изучено.

gmpnews