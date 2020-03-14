На территории РФ приостановлено применение антибиотика и антикоагулянта

Министерство здравоохранения РФ с 4 марта 2020 г. приостановило применение лекарственных препаратов для медицинского применения:

Вессел® Дуэ Ф (сулодексид) – раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 600 ЛЕ/2 мл; регистрационное удостоверение П N012490/02 от 4 апреля 2008 года выдано Альфасигма С.п.А., Италия; производитель Альфасигма С.п.А., Италия;

(сулодексид) – раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 600 ЛЕ/2 мл; регистрационное удостоверение П N012490/02 от 4 апреля 2008 года выдано Альфасигма С.п.А., Италия; производитель Альфасигма С.п.А., Италия; Верклав (амоксициллин + клавулановая кислота) – порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 мг + 100 мг, 1000 мг + 200 мг; регистрационное удостоверение ЛП-001206 от 15 ноября 2011 г. выдано ООО «Русюрофарм», Россия; производитель Карнатака Антибиотикс & Фармасьютикалс Лимитед, Индия.

Как указано в опубликованных приказах, причиной для приостановления применения этих препаратов является письмо Министерства промышленности и торговли, в котором представлены сведения о несоответствии производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и (или) о нарушении лицензионных требований.

Применение указанных препаратов приостановлено с 4 марта 2020 года и до предоставления Минпромторгом сведений о возможности возобновления применения лекарственных средств.

Вессел® Дуэ Ф (сулодексид) является биологическим лекарственным препаратом, относится к группе антикоагулянтов, а Верклав относится к группе полусинтетических антибиотиков широкого спектра действия.

gmpnews