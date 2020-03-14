Законопроект о сдерживании цен на лекарства может быть рассмотрен Госдумой 17 марта

Правительство может получить право ограничивать рост цен на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии. Соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по охране здоровья. Также депутаты предложили Совету Думы включить документ в порядок работы палаты на 17 марта.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и председатель думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Документ был разработан по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Как пояснил Морозов, в Госдуму, Федеральную антимонопольную службу и Росздравнадзор поступали многочисленные жалобы граждан на повышение цен и отсутствие в аптеках медицинских масок. По данным мониторинга, проводимого ФАС, повышение розничных цен на медицинские маски в январе с 2020 года по сравнению с ценами на те же маски в декабре 2019 года зафиксировано в подавляющем большинстве регионов и в среднем по стране составило 104%. Наибольшее повышение розничной цены, произошедшее в одном из субъектов, составило 485%, оптовой цены — на 1566%.

При этом, согласно действующему законодательству, государство контролирует лишь цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). В том случае если инициатива будет поддержана, при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболеваний на территории России кабмин сможет устанавливать максимально возможные розничные цены и на другие препараты.

Применяться норма будет и в случаях, если в течение 30 календарных дней подряд на территориях регионов рост розничных цен на эти лекарственные препараты и медицинские изделия составит 30 и более процентов. Предельно допустимые розничные цены, согласно проекту, устанавливаются на срок не более чем 90 календарных дней.

Как ранее пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, такое регулирование поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми препаратами и медицинскими масками. «Недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей, ситуации для личной наживы», — отметил он.

gmpnews