Поставки Тиенама от муковисцидоза в Россию могут возобновиться во втором квартале 2020 года

Минздрав РФ договорился с американской MSD о возобновлении поставок Тиенама (имипенем+циластатин) – оригинального антибиотика, применяемого при муковисцидозе. MSD прекратила его поставки на российский рынок в 2019 году из-за выхода большого числа дженериков. Родители больных муковисцидозом детей жаловались на то, что побочные действия аналогов до конца не изучены.

MSD с конца 2019 года ведет переговоры о возобновлении поставок с «Р-Фармом», на мощностях которого раньше упаковывался Тиенам. Теперь Минздрав утверждает, что договоренность достигнута, а ориентировочный срок новых отгрузок – второй квартал 2020 года.

Тиенам – один из трех антибиотиков, на уход которых с российского рынка в конце 2019 года жаловались матери больных муковисцидозом детей. Они также указывали на потребность в Фортуме (цефтазидим) от GSK и Колистине (колистиметат натрия) от Teva. Колистин, как говорилось ранее, временно отсутствует на рынке из-за внесения имзенений в регистрационное досье. GSK на безвозмездной основе поставил партию Фортума в Россию и будет распределять препарат через благотворительный фонд «Острова» по медорганизациям. Дженерики Тиенама и Фортума в России есть, но, как писала в соцсети одна из родительниц, они «в лучшем случае не работают, в худшем – вызывают побочки».

Минздрав со ссылкой на Госреестр лекарственных средств сообщил, что в стране зарегистрировано 23 препарата с МНН цефтазидим. Росздравнадзор выборочно провел сравнение профилей неидентифицированных примесей дженериков и Фортума и других оригинальных препаратов, применяемых в терапии муковисцидоза, – Креона от Abbott и Урсофалька от Dr.Falk. Служба заключила, что установить принадлежность незадекларированных в досье примесей к каким-либо известным веществам невозможно. Исследования продолжатся в московском филиале ФГБМУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения».

Росздравнадзор ранее проверял по поручению Минздрава обеспеченность пациентов препаратами от муковисцидоза, но дефицита не обнаружил, как и жалоб на качество дженериков. Тем не менее Минздрав разработал «дорожную карту» по совершенствованию помощи больным муковисцидозом, рассчитанную до конца 2020 года.