«Ригла» открыла новый курс обучения сотрудников в рамках проекта «Карьера»

В начале марта в рамках корпоративного проекта «Карьера» аптечной сети «Ригла» (ГК «Протек») начала обучение новая группа сотрудников, претендующих в дальнейшем на вакансии директоров аптек в компании.

В группу вошли около 30 первостольников (фармацевтов и провизоров).

Требования к соискателям – необходимый стаж работы в компании и общий фармацевтический стаж, успешное прохождение первичного теста и вводного интервью с HR и представителем бизнеса.

Первый этап обучения проводится в режиме онлайн на корпоративном портале обучения и развития. Для изучения предоставлены презентации и курсы, закрепить результаты позволяет online-тестирование. Второй этап – очное обучение, вебинары. Кандидат проходит функциональные, профессиональные и личностные тренинги и семинары, обучение ведут штатные бизнес-тренеры или ключевые сотрудники компании. Далее предстоит стажировка в аптеке и итоговое собеседование с управляющими. При успешном прохождении всех этапов сотрудник зачисляется в кадровый резерв, а при наличии вакансии рекомендуется для назначения на вышестоящую должность.

Всего в компании «Ригла» выпускается четыре группы участников проекта «Карьера» в год.

Программа стартовала в пилотном режиме в Московском регионе, затем охватила все региональные филиалы сети «Ригла».

Проект «Карьера» состоит из трех ступеней. Первая предназначена для первостольников – после прохождения курса они могут быть назначены на имеющиеся в компании вакансии директоров аптек. Вторая ступень – возможность для руководителей аптек стать управляющими директорами (2–3 аптеки в управлении). Третья ступень – для управляющих директоров, планирующих возглавить объединение в 25 и более аптек.

«В 2017-м мы запустили проект с акцентом на развитие первостольников, готовили их к следующему карьерному шагу – должности директора аптеки, – рассказала заместитель генерального директора по работе с персоналом аптечной сети «Ригла» Ольга Котельникова. – Уже по итогам года доля внутренних переводов на позицию «директор аптеки» составила без малого 43% от общего числа зачисленных на данную вакансию. С 2018 года возможности принять участие в проекте появились у директоров и управляющих директоров».

Благодаря проекту «Карьера» компания компенсирует острый дефицит специалистов, который испытывает фармрозница, добавила она. Кроме того, управленческие позиции занимают кандидаты, знающие особенности бизнес-процессов компании, обладающие необходимыми знаниями и умениями, продемонстрировавшие свою эффективность и горячо поддерживающие ее ценности.

«В будущем мы планируем активно развивать вторую и третью ступени проекта, автоматизировать ряд процессов, – сообщила Ольга Котельникова. – Возможности карьерного роста для наших сотрудников – одна из приоритетных задач работы с персоналом и одно из важных преимуществ работы в нашей компании».

Источник: ЦВ «Протек»

pharmvestnik