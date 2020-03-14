В Ростове-на-Дону на месяц приостановлена деятельность аптечного пункта

Нарушителя вычислили полицейские, после чего передали материалы проверки регулятору. В них, в частности, содержалась информация о том, что в аптеке ИП клиенту продали блистер препарата «Нурофен Плюс», не требуя рецепта, с нарушением вторичной упаковки, без предоставления инструкции по применению. К тому же организация не вела должным образом предметно-количественный учет. За девять месяцев 2019 года оптовые компании поставили ей 27,6 тыс. упаковок лекарственных средств, которые подлежат такому учету, включая «Лирику», «Прегабалин», «Терпинкод» и «Тропикамид», однако сведения о поступлении и расходе товара в журнал не вносились.

И поскольку ранее ИП уже привлекалась к административной ответственности, на этот раз арбитражный суд назначил ей наказание в виде приостановления лицензионной деятельности сроком на 30 суток.

Решение от 11 марта в силу не вступило и может быть обжаловано.

В 2019 году в Ростовской области приостанавливали деятельность 48 аптечных предприятий. Два из них подвергались этому наказанию дважды.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik