Американская контрактная исследовательская компания объявила о потенциальной продаже Американская контрактная исследовательская компания Syneos Health Inc («Сайнеос Хелс Инк») объявила о возможной продаже, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Контрактные исследовательские компании (CRO) давно уже привлекают внимание фармпроизводителей и частных инвестиционных фондов. Фармкомпании все чаще осуществляют аутсорсинг клинических исследований (КИ) с целью сокращения затрат и времени. Советником Syneos по потенциальной сделке является инвестиционный банк Centerview Partners. Акции Syneos выросли на 1,7% – до 65,6 долл. Рыночная капитализация компании составляет порядка 7 млрд долл. По состоянию на конец декабря объем задолженности компании составлял 2,7 млрд долл. Syneos специализируется на проведении клинических исследований на завершающих стадиях. Среди потенциальных покупателей – компании IQVIA Holdings Inc и PRA Health Inc. Компания Syneos образована в 2017 году в результате слияния INC Research Holdings Inc и inVentiv Health. Илья Дугин

