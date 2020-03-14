Американская контрактная исследовательская компания объявила о потенциальной продаже

Американская контрактная исследовательская компания Syneos Health Inc («Сайнеос Хелс Инк») объявила о возможной продаже, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Контрактные исследовательские компании (CRO) давно уже привлекают внимание фармпроизводителей и частных инвестиционных фондов. Фармкомпании все чаще осуществляют аутсорсинг клинических исследований (КИ) с целью сокращения затрат и времени.

Советником Syneos по потенциальной сделке является инвестиционный банк Centerview Partners.

Акции Syneos выросли на 1,7% – до 65,6 долл. Рыночная капитализация компании составляет порядка 7 млрд долл. По состоянию на конец декабря объем задолженности компании составлял 2,7 млрд долл.

Syneos специализируется на проведении клинических исследований на завершающих стадиях.

Среди потенциальных покупателей – компании IQVIA Holdings Inc и PRA Health Inc.

Компания Syneos образована в 2017 году в результате слияния INC Research Holdings Inc и inVentiv Health.

Илья Дугин

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