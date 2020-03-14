Минтруд разработал профессиональный стандарт фармацевта

Документ описывает трудовые функции и действия, характерные для организаций любой формы собственности, осуществляющих фармдеятельность, под которой подразумевается: деятельность, включающая в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными средствами, их отпуск, хранение, перевозку и изготовление. Приводится перечни основных знаний и умений, необходимых при выполнении трудовых функций.

Уровени квалификации фармацевта определены в соответствии с «Уровнями квалификации в целях подготовки профессиональных стандартов», утвержденными Минтрудом России, и соответствуют 5-му уровню.

При указании требований к наличию дополнительных документов при допуске к трудовой деятельности учтен переход от сертификации специалистов к их аккредитации.

Для разработки профессионального стандарта была сформирована рабочая группа, в которую вошли ведущие специалисты из Союза фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» и Ассоциация содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия», представители РУДН, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и др.

Елена Сидорова

pharmvestnik