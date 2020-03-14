РСПП попросил об отсрочках поставок медизделий из-за коронавируса

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с просьбой рассмотреть возможность отсрочки исполнения обязательств по госконтрактам на поставку медицинской продукции и изделий из-за эпидемии коронавируса, пишет портал Medvestnik.ru

Об изданию сообщил член Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности, президент ассоциации «Здравмедтех» Александр Ручкин и подтвердил вице-президент, управляющий директор Управления по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями РСПП Виктор Черепов.

В документе идет речь о возможности переноса сроков поставок по согласованию сторон без пеней и штрафов для исполнителей госконтрактов.

«В связи с поручениями оперативного штаба одновременно с контрактами возникает необходимость экстренных поставок, в том числе по поручениям штаба по борьбе с коронавирусом. Просим вас внести предложения о принятии Правительством РФ решения, допускающего по соглашению сторон внесение изменений в государственные контакты, предметом которых являются приборы, маски, медицинская одежда и средства защиты, применяемые для защиты от коронавируса, без штрафов и неустоек», – говорится в послании.

Производители считают, что данное решение позволит оперативно поставлять указанные изделия по заявкам ЛПУ в соответствии с ранее заключенными контрактами и по поручению Правительства РФ.

Для производителей и поставщиков медизделий это сегодня больная тема, и они обратились за помощью в РСПП, прокомментировал необходимость принятия таких мер Черепов. По его словам, из-за срыва контрактов компании могут попасть под штрафные санкции и в разряд неблагонадежных поставщиков ФАС.

В пресс-службе Минздрава не смогли оперативно ответить на запрос издания, когда будет принято решение по отсрочкам для исполнителей госконтрактов и окажется ли оно положительным.

В феврале «ФВ» сообщил о возможных перебоях при производстве лекарственных препаратов. В Китае остановили работу заводы химической и фармацевтической промышленности, попавшие в зону карантина из-за коронавируса. Среди них и те, что выпускают фармацевтические субстанции. Отечественные компании сделали закупки на первый квартал, но при продлении карантина они могут остаться без сырья. В ряде случаев китайские субстанции могут заменить на аналогичные российского производства, но их стоимость выше. Регуляторы готовят механизм повышения цен для таких случаев, документ согласовывает правительство.

Фото: РСПП

Татьяна Бескаравайная

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