Применение гидроксихлорохина привело к улучшению симптомов у пациента с коронавирусом в Японии

В Японии у пациента с коронавирусной инфекцией наблюдалось улучшение симптомов после применения гидроксихлорохина, сообщает Pharma Japan со ссылкой на Ассоциацию инфекционных заболеваний Японии.

До применения гидроксихлорохина 69-летний пациент получал антибиотики и противовирусный препарат peramivir. Пациент находится на диализе.

В ассоциации не исключили, что к улучшению симптомов могла привести первоначальная терапия, а также диализ, но, вероятнее всего, главную роль сыграл гидроксихлорохин.

Ранее гидроксихлорохин применялся для лечения тяжелого острого респираторного синдрома (SARS).

Для лечения COVID-19 его применяют в Китае, где он показал клиническую эффективность. Кроме того, в Китае для лечения тяжелых осложнений COVID-19 одобрен противовоспалительный препарат тоцилизумаб. Также в Китае применяется антиретровирусный комбинированный препарат ритонавир/лопинавир.

В конце февраля в Японии начались клинические исследования favipiravir для лечения коронавирусной инфекции.

В ряде стран, в т.ч. Китае, Японии и США, проходят клинические исследования препарата remdesivir. Днем ранее Вооруженные силы США заключили соглашение с компанией Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») об исследованиях remdesivir для лечения американских военнослужащих, больных COVID-19.

Илья Дугин

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