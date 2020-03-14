Biogen и Vir Biotechnology будут разрабатывать моноклональное антитело к SARS-CoV-2

Компании Biogen («Байоджен») и Vir Biotechnology («Вир Байотекнолоджи») подписали соглашение о намерениях в разработке и производстве антител к SARS-CoV-2, сообщает FiercePharma.

Компании пошли на этот шаг через сутки после того, как ВОЗ объявила распространение нового коронавируса пандемией.

Окончательные варианты документов по этой сделке еще предстоит подготовить, но компании уже начали совместную работу, учитывая неотложность решения определенных задач в условиях пандемии.

По условиям соглашения Biogen берет на себя разработку процессов и производство моноклональных антител компании Vir для проведения клинических исследований.

Помимо соглашения с Biogen, в начале марта Vir расширила партнерство с Alnylam («Элнилэм») в изучении РНК-интерференции. Цель – выяснить, можно ли использовать данную технологию для борьбы с COVID-19.

Татьяна Кублицкая

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