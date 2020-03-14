Минобороны Израиля опровергло информацию о скорой готовности вакцины против COVID-19

Министерство обороны Израиля опровергло сообщения в местных СМИ о том, что до объявления о разработке вакцины против COVID-19 остались «считаные дни», сообщает газета The Times of Israel.

По информации израильских средств массовой информации со ссылкой на неназванные источники, ученые из Института биологических исследований Израиля близки к созданию вакцины.

Как отметили в Минобороны, исследования идут по графику и никаких прорывных результатов пока нет.

Институт биологических исследований Израиля находится в ведении Минобороны страны.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан-Тов заявил в интервью общенациональной радиостанции Армии обороны Израиля, что разработка вакцины, клинические исследования и вывод на рынок займут не менее года, а то и больше.

С ним солидарен и директор по международным отношениям Минздрава Израиля Ашер Шальмон.

По состоянию на утро 13 марта в Израиле, по меньшей мере, 100 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По информации Минобороны Израиля, над созданием вакцины работают более 50 специалистов.

Илья Дугин

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