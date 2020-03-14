Росздравнадзор разработал порядок выдачи разрешений на ввоз иммунобиологических препаратов

Росздравнадзор разместил на сайте regulation.gov.ru проект приказа «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в гражданский оборот серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата».

Документ, в частности, устанавливает сроки и определяет порядок предоставления госуслуги. В нем приводится перечень документов, необходимых для предоставления госуслуги, и перечень оснований для приостановления или отказа в ее предоставлении, перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий органа, предоставляющего госуслугу, а также его должностных лиц.

За предоставление услуги государственная пошлина или иная плата не взимаются. Также не предусмотрено взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госуслуги.

Государственная услуга предоставляется в электронном виде.

Общественное обсуждение документа проводится до 26 марта 2020 года.

Елена Сидорова

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