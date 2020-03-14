Лаборатория «Генериум» открылась в РТУ МИРЭА

Государственная стратегия «Фарма-2030» направлена на активное развитие российского фармрынка в ближайшее десятилетие. Его планируется осуществить за счет локализации производства, поддержки отечественных производителей высокотехнологичных лекарственных средств, развития экспорта, а также подготовки квалифицированных специалистов в области разработки биотехнологических лекарственных препаратов.

Для реализации этих целей компания «Генериум» объявила об открытии лаборатории на базе РТУ МИРЭА, которая призвана обеспечить подготовку специалистов, готовых к выполнению реальных производственных задач.

При поддержке ведущих специалистов биофарминдустрии и компаний — производителей биотехнологического оборудования создана целевая учебная программа, включающая лекционный курс и практические занятия, которые будут проводиться на оборудовании, предоставленном компаниями-участниками в рамках сотрудничества.

В лаборатории установлено оборудование компании GE — волновой биореактор ReadyToProcess WAVE 25, который даст возможность выращивать культуры клеток, продуцирующих целевые биофармацевтические молекулы. Также студентам будут доступны хроматографические системы ÄKTA Pure 25 и ÄKTA start, необходимые для разработки процесса очистки биомолекул.

Научно-образовательный центр позволит студентам получить доступ к возможностям практического освоения моделирования процессов, разработки, производства и тестирования современных биотехнологических продуктов на основе моноклональных антител.

На мероприятии выступили представители Министерства науки и высшего образования РФ, научного сообщества РТУ МИРЭА, руководители GE Healthcare LifeSciences, «Генериум» и других компаний — партнеров проекта.

«Стратегия развития нашей компании заключается в постепенном переходе от разработки биоподобных препаратов к инновационным, а также вывод на высокорегулируемые рынки лекарственных препаратов с высоким экспортным потенциалом, — отметил генеральный директор Международного биотехнологического центра «Генериум» Равиль Хамитов. — В этой связи непрерывное повышение квалификации, подготовка и привлечение перспективных молодых специалистов становится нашим приоритетом. Проблема неудовлетворенного спроса на специалистов в области разработки и производства биотехнологических лекарственных препаратов будет решаться целевой подготовкой кадров в РТУ МИРЭА исходя из запроса отрасли».

«Для нас чрезвычайно важно, что ведущие технологии GE Healthcare Life Sciences послужат делу подготовки российских специалистов биофармы, — подчеркнул руководитель направления «Биопроцессы» в GE Healthcare LifeSciences Россия/СНГ Олег Карпович. — Открытие лаборатории в одном из ведущих вузов — реальный шаг к решению задачи по подготовке профессиональных кадров. Мы планируем продолжить сотрудничество с университетом, в рамках которого будем расширять парк оборудования, а также приглашать наших зарубежных специалистов, которые смогут познакомить студентов с новейшими трендами на мировом рынке биотехнологий».

Источник: АО «Генериум»

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