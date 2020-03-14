В аптеках Walgreens ограничили выдачу масок и дезинфицирующих средств в одни руки

Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance объявила о новых мерах по поддержке клиентов на время пандемии COVID-2019. Компания с 13 марта 2020 года ограничила число выдаваемых одному покупателю медицинских масок, перчаток, дезинфицирующих средств и термометров до четырех штук. Кроме того, сеть отменила плату за доставку лекарств. Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance объявила о новых мерах по поддержке клиентов на время пандемии COVID-2019. Компания с 13 марта 2020 года ограничила число выдаваемых одному покупателю медицинских масок, перчаток, дезинфицирующих средств и термометров до четырех штук. Кроме того, сеть отменила плату за доставку лекарств.

Лимиты позволят сети стабилизировать товарные запасы, в то время как жители США массово закупаются товарами первой необходимости из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Купленные на сайте Walgreens товары, включая рецептурные лекарства, будут доставляться бесплатно, при этом требование по минимальному объему заказа отменено.

Американский ритейлер Kroger еще со 2 марта ограничил число противопростудных и гигиенических средств, которые можно заказать единовременно. В сети магазинов Target и складской сети Costco также отмечали повышенный спрос со стороны покупателей, особенно на дезинфицирующие средства и бутилированную воду.

Walgreens – одна из крупнейших в США аптечных сетей, входящих в розничное подразделение Walgreens Boots Alliance. На 31 августа 2019 года Walgreens включала 9,28 тысячи аптек в США. Выручка Walgreens Boots Alliance за 2019 финансовый год (закончившийся в августе) составила $136,9 млрд, чистая прибыль – почти $4 млрд.

В мире на 13 марта зарегистрировано более 136 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, зафиксировано более 5,1 тысячи смертельных случаев. В России на эту дату выявлено 45 заболевших.