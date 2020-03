В Госдуме предложили внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный аптечный перечень В аптеках Walgreens ограничили выдачу масок и дезинфицирующих средств в одни руки » «Фармреволюция VS Фармэволюция»: АФК «Система» представила аптечным сетям свою стратегию на коммерческом рынке Конференция для собственников и топ-менеджеров аптечных сетей «Фармреволюция VS Фармэволюция» 12 марта 2020 года собрала в столичном «Марриотт Гранд Отеле» представителей более 50 крупных российских розничных фармкомпаний, интернет-аптек и регуляторов. Конференция для собственников и топ-менеджеров аптечных сетей «Фармреволюция VS Фармэволюция» 12 марта 2020 года собрала в столичном «Марриотт Гранд Отеле» представителей более 50 крупных российских розничных фармкомпаний, интернет-аптек и регуляторов. Ключевые игроки рынка обсудили самые злободневные темы отрасли – новый проект закона, регламентирующего деятельность аптечных сетей в России, обязательную маркировку лекарственных средств, перспективы онлайн-торговли препаратами. Инициатором конференции выступил российский фармацевтический производитель – группа компаний Alium. Спикеры конференции уделили внимание аналитике фармотрасли за 2019 год, перспективам влияния обстановки в мире на производство и торговлю лекарственными средствами в России – высказали свои опасения относительно возможного роста цен на препараты, поделились мнениями об обязательной маркировке и влиянии нововведения на взаимоотношения между всеми участниками рынка. «Конференция компании Alium – это тот случай, когда «первый блин не вышел комом». Это одна из самых интересных и содержательных конференций за последнее время, на которой собрались и участники рынка, представляющие аптеки, и депутат Государственной думы. Состоялся хороший, честный диалог. Это должно помочь законодателям услышать реальную позицию рынка», – заявил Евгений Нифантьев, генеральный директор компании «Нео-Фарм». Участники открыто выходили на обсуждение самых сложных тем и важных вопросов, освещали проблемы «без купюр», получая обратную связь от коллег по отрасли и представителей власти. Все разногласия решались прямо на сессиях, коллективно выдвигались предложения по решению острых вопросов, коллеги спорили, дискутировали, приходили к единому мнению и двигались дальше. «Условно формальный» стиль конференции позволил аудитории не просто слушать докладчиков, а работать в режиме диалога и действительно влиять на ситуацию. «Мне понравилась та открытость, с которой участники заявляют свои проблемы. Здорово, что организатором является один из производителей, участник фармрынка, и что нас действительно хотят услышать», – отметил Владимир Малинников, директор формата «Магнит Аптека», генеральный директор «Магнит Фармы». Наиболее острой темой конференции стало обсуждение нового законопроекта о деятельности аптечных сетей. Количество предложений и вопросов к автору законопроекта – депутату Госдумы от «Единой России» Александру Петрову – оказалось таким большим, что возникла необходимость продления сессии. В процессе обсуждения участники пришли к единому мнению о том, что позиция государства в отношении аптечных сетей скорее «помогающая и регулирующая», чем «ограничивающая и наказывающая». Со своей стороны Александр Петров призвал участников фармрынка максимально активно участвовать в работе над новым законом и не пропускать открытые встречи для обсуждения проекта, чтобы сделать закон максимально структурированным и работающим. Панельная дискуссия «Как зарабатывать аптечным сетям в условиях демпинга и «переливов»?» подняла крайне острый вопрос взаимодействия участников рынка в части ценообразования. Обращаясь к участникам мероприятия, генеральный директор ГК Alium Андрей Белашов призвал всех сделать 2020 год годом ухода от так называемых «переливов», годом восстановления прозрачных, этичных и честных профессиональных отношений между аптечными сетями и производителями. «Мое мнение о конференции? Все очень просто: ярко, содержательно, злободневно!» – поделился впечатлениями о мероприятии Алексей Зверев, совладелец ГК «Фармаимпекс». Мероприятие завершилось неформальным общением участников, ужином и концертом группы «Чайф». Группа компаний Alium – российский фармацевтический холдинг полного цикла, созданный на базе принадлежащих АФК «Система» АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» и АО «Биннофарм», – занимается разработкой, производством и продвижением лекарственных препаратов в соответствии с требованиями GMP и ISO. Группа компаний Alium осуществляет производство и оптовую реализацию препаратов семи лекарственных форм и фармацевтических субстанций: ампулы, шприцы, аэрозоли, таблетки, капсулы, растворы и суппозитории. Диверсифицированный портфель компании включает более 200 препаратов собственной разработки и дженериков в таких терапевтических группах, как пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, болеутоляющие. vademec