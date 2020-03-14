В Госдуме предложили внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный аптечный перечень

Депутат думской фракции «Единой России» Виктор Зубарев 13 марта в письменном обращении к Минздраву РФ предложил увеличить доступность наборов для самостоятельной диагностики ВИЧ. По мнению парламентария, экспресс-тесты необходимо внести в перечень минимального ассортимента аптек. Депутат думской фракции «Единой России» Виктор Зубарев 13 марта в письменном обращении к Минздраву РФ предложил увеличить доступность наборов для самостоятельной диагностики ВИЧ. По мнению парламентария, экспресс-тесты необходимо внести в перечень минимального ассортимента аптек.

Речь идет о наборах самостоятельной диагностики, позволяющих с точностью до 99% определить ВИЧ-статус по слюне. Помимо обязательной аптечной продажи экспресс-тестов, депутат предложил распространять диагностические наборы через вендинговые автоматы. По мнению Зубарева, это «расширит потенциал гражданской осознанности и вовлеченности россиян в транзитные, безопасные и общедоступные средства для ранней диагностики» ВИЧ-инфекции.

Парламентарий также ратует за пополнение перечня ЖНВЛП современными АРВ-препаратами.

В последнюю версию проекта Порядка оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ в редакции от 2020 года входят только экспресс-тесты по крови, используемые при участии медперсонала в кабинете добровольной диагностики при центрах СПИД. Экспресс-тесты для самостоятельной диагностики по слюне пока доступны только в коммерческом секторе или ВИЧ-сервисных НКО.

В России в 2019 году, по данным Минздрава, на диспансерном учете состояли более 700 тысяч пациентов с ВИЧ. Всего в регистре ВИЧ, пока не имеющем официального статуса, числится около миллиона ВИЧ-положительных россиян. Число ВИЧ-инфицированных, не знающих о своем статусе, по мнению руководителя Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадима Покровского, составляет 300 тысяч человек.

В 2019 году, по данным СПИД-центра при НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на ВИЧ было протестировано 40,6 млн россиян. Количество впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции составило 119,3 тысячи – на 5,7% меньше, чем в 2018 году. Минздрав за тот же период отчитался о 80,1 тысячи случаев выявления ВИЧ-инфекции.