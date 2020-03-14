Экс-министра здравоохранения Удмуртии оштрафовали за картельный сговор

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов утвердил в должности министра здравоохранения региона Георгия Щербака. В статусе «и. о.» он находился с августа 2019 года.

Исполняющим обязанности министра Щербак стал после отставки Игоря Титова.

Георгий Щербак окончил военно-медицинский факультет при Томском медицинском институте по специальности «лечебно-профилактическое дело» в 1987 году. Сначала служил в ВС РФ – занимался организацией медицинского обеспечения частей ВДВ. С 2004 по 2007 год был главным врачом одного их медучреждений в Тульской области, работал заместителем начальника санаторно-курортного комплекса Минобороны. С 2018 года был первым заместителем министра здравоохранения Удмуртии.

В конце ноября 2019 года Александр Бречалов отчитал региональных министров, включая Щербака, за «отписки» жителям республики. Например, Минздрав так ответил женщине, которая пожаловалась на то, что ее ребенку не выписывают лекарства: «Звонить по причине того, что не выписывают лекарства в поликлинике, нам не нужно, поскольку только администрация учреждения может ответить на вопрос, есть деньги у поликлиники или нет. Надеемся на ваше понимание».

«Дорогой Минздрав, Георгий Олегович! <…> Я вас не понимаю, вы сначала разберитесь с финансированием. Вот это отписка, привет передаю! Друзья, находите время, если глава находит время в прямом эфире, то вы обязаны находить время. Вы пишете: «Не надо нам звонить, идите в поликлинику». Да она была в поликлинике! И ее лекарствами не обеспечили», – возмутился Бречалов.