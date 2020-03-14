Установлена квота приёма в 2020 году на специальности в фармацевтической сфере

Распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2020 года №514-р установлена квота приёма в 2020 году на целевое обучение в вузы за счёт бюджетных ассигнований.

Установленная подписанным распоряжением квота определена на основании предложений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных государственных органов, госкорпораций.

По специальности «Фармация» установлена доля мест для приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований в 20%, «Фармацевтическая технология» — 7%, «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» — 6%, «Клиническая фармакология» — 23%, «Управление и экономика фармации» — 12%.

В соответствии с поручением Президента России по реализации Послания Федеральному Собранию (№Пр-113 от 24 января 2020 года, подпункт «в» пункта 1) доля мест для приёма на целевое обучение по специальности «Лечебное дело» установлена в размере 70% от контрольных цифр приёма, по специальности «Педиатрия» – 75%, по дефицитным специальностям ординатуры – 100%.

gmpnews