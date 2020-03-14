В России будет создан межведомственный координационный совет по муковисцидозу

Представители Министерства здравоохранения РФ и профильных департаментов Минтруда и Росздравнадзора, эксперты по медицинской генетике, а также представители общественных пациентских организаций и благотворительных фондов обсудили вопросы оказания медицинской помощи пациентам с муковисцидозом.

По мнению специалистов, наиболее актуальным остается вопрос лекарственного обеспечения больных муковисцидозом. Для его решения Минздравом России были внесены правки в постановление Правительства РФ № 1086 «Об утверждении Правил формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями», согласно которым уточняется порядок выписки врачами препаратов для лечения муковисцидоза.

Руководителям органов государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Федерации в начале текущего года направлено информационное письмо о возможности закупки лекарственных препаратов для лечения муковисцидоза по торговому наименованию. Департамент лекарственного обеспечения Минздрава России совместно с фармпроизводителями продолжает формирование перечня данных препаратов.

В рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества оказания медицинской помощи и обеспечения пациентов с муковисцидозом лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания» ранее разработанные экспертным сообществом завершена доработка клинических рекомендаций для лечения муковисцидоза у детей и взрослых доработаны, в них уточнены схемы лекарственной терапии, виды исследований. Вместе с тем, эксперты во главе с главным внештатным генетиком Минздрава России Сергеем Куцевым приступили к разработке новых, наиболее актуальных клинических рекомендаций, эту работу планируется завершить в течение полугода.

Участники встречи были проинформированы о планах по созданию при Минздраве России координационного совета, куда войдут представители заинтересованных министерств и ведомств, руководители научных медицинских центров, эксперты, представители общественных организаций. Предполагается, что члены совета на регулярной основе будут обсуждать вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи пациентам с муковисцидозом.

gmpnews