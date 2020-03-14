«ЭГИС» создаст уникальный научно-технологический учебный центр

Университет Земмельвайса (Венгрия), в прошлом году отметивший свое 250-летие, и компания «ЭГИС» договорились о более тесном и структурированном сотрудничестве. Его целью является повышение стандартов в области фармацевтических исследований и разработок, а также подготовка квалифицированных врачей и специалистов индустрии.

Укрепление стратегического партнерства имеет для сторон приоритетное значение, поскольку позволяет добиться синергетики между промышленной, академической и научной сферами деятельности. «Каждые два года база знаний в области медицины и здравоохранения расширяется вдвое, во многом благодаря динамичному развитию фармацевтической промышленности», – отметил д-р Бела Меркели, ректор Университета Земмельвайса. Он подчеркнул, что подписанное соглашение, среди прочего, направлено на укрепление сотрудничества в области НИОКР и повышение уровня профессионального развития будущих работников фарминдустрии. По словам эксперта, партнеры также планируют создать международный центр знаний, который будет отвечать современным требованиям рынка и поддерживать экономическое развитие региона.

Д-р Иштван Ходас, генеральный директор ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС», подчеркнул, что фармацевтическая отрасль является одним из ведущих секторов экономики страны и сохранит этот статус в ближайшие десятилетия. В соответствии с условиями соглашения, компания «ЭГИС» на базе своего завода создаст уникальный научно-технологический учебный центр, где будет воспроизведена реальная производственная среда. Учебная программа, разработанная специально для студентов Университета Земмельвайса, будет включать в себя лекции, тренинги и интерактивные туры по заводу.

Д-р Иштван Ходас добавил, что компания «ЭГИС», известная своим вековым опытом в области исследований и разработок лекарственных препаратов, а также знаниями в сфере международного фармацевтического маркетинга, активно делится своими компетенциями с университетом, чтобы способствовать его всестороннему развитию.

Кроме того, партнеры планируют начать совместную разработку активных фармацевтических ингредиентов, получаемых безопасным для окружающей среды способом. В качестве одного из наиболее перспективных направлений (причем как с экологической, так и с экономической точки зрения) рассматриваются исследования в области применения зеленой химии.

Необходимым условием для развития фармацевтической отрасли также является создание образовательной среды, которая способствует генерации инновационных идей и развитию талантов. Реализация этого проекта очень важна для будущих врачей и фармацевтов, поскольку повышает их конкурентоспособность на международном уровне и дает специалистам возможность вносить свой вклад в развитие индустрии здравоохранения за счет высокой добавленной стоимости. Частью новейшей инфраструктуры для подготовки дипломированных специалистов должен стать фармацевтический исследовательский центр Hőgyes-Schöpf-Merei, строительство которого запланировано в рамках научно-технического проекта «XXI». После воплощения задуманного в жизнь у Университета Земмельвайса будут все шансы занять одно из первых мест в сотне лучших вузов мира.

Для «ЭГИС» также важно, чтобы будущие фармацевты проходили обучение с учетом быстро меняющейся промышленной среды. Как было озвучено во время подписания соглашения, компания оказала консультационную помощь руководству фармацевтического факультета Университета Земмельвайса, определив основные требования к новому фармацевтическому исследовательскому центру и системе контроля качества обучения.

Помимо прочего, компания «ЭГИС» запустила для студентов университета несколько практических образовательных курсов. Молодым специалистам доступны программа полугодового обучения «Фармацевтическая отрасль от А до Я», составленная и внедренная экспертами «ЭГИС», и курс по регистрации лекарств, который успешно преподается в Университете Земмельвайса в течение многих лет.

Сотрудничество между венгерским вузом и «ЭГИС» затрагивает не только интеллектуальную сферу, но и материально-техническую базу. В частности, применяемое компанией лабораторное оборудование, которое все еще находится в исправном состоянии, но подлежит замене, регулярно передается в Университет Земмельвайса для дальнейшего использования в учебных целях. За последние 5 лет в распоряжение университета было предоставлено оборудование почти на 90 тысяч евро.

По уверению сторон, результаты и опыт стратегического сотрудничества будут регулярно анализироваться рабочим комитетом, который также займется постановкой новых задач.

gmpnews