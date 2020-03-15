В России приостанавливается применение трёх препаратов, два из которых — метаболические средства

Министерство здравоохранения РФ приостановило применение лекарственных препаратов для медицинского применения: «Кокарнит» (комплекс метаболических веществ и витаминов, применяется для симптоматического лечения диабетической полинейропатии), «Кетоаминол®» (метаболическое средство, восполняющее дефицит аминокислот, применяется при почечной недостаточности в качестве питательного средства), «Гелмодол-ВМ» (противоглистное средство).

Применение препаратов «Кокарнит» и «Гелмодол-ВМ» приостанавливается с 4 марта 2020 г., а «Кетоаминол®» с 6 марта 2020 г. Соответствующие документы опубликованы на портале Государственного реестра лекарственных средств www.grls.rosminzdrav.ru.

Кокарнит – лиофилизат для приготовлени раствора для внутримышечного введения; регистрационное удостоверение ЛП-002839 от 23 января 2015 г. выдано «Уорлд Медицин Лимитед», Великобритания; производитель «Египетская Международная Фармацевтическая Производственная Компания (Е.И.П.И.Ко), Египет;

– лиофилизат для приготовлени раствора для внутримышечного введения; регистрационное удостоверение ЛП-002839 от 23 января 2015 г. выдано «Уорлд Медицин Лимитед», Великобритания; производитель «Египетская Международная Фармацевтическая Производственная Компания (Е.И.П.И.Ко), Египет; Гелмодол-ВМ (албендазол) – таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг; регистрационное удостоверение ЛП-000938 от 18 октября 2011 г. выдано «Уорлд Медицин Лимитед», Великобритания; производитель «Египетская Международная Фармацевтическая Производственная Компания (Е.И.П.И.Ко), Египет;

(албендазол) – таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг; регистрационное удостоверение ЛП-000938 от 18 октября 2011 г. выдано «Уорлд Медицин Лимитед», Великобритания; производитель «Египетская Международная Фармацевтическая Производственная Компания (Е.И.П.И.Ко), Египет; Кетоаминол® (кетоаналоги аминокислот) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой; регистрационное удостоверение ЛП-002756 от 15.12.2014 выдано ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия; производители «Наньцзин Байцзинюй Фармасьютикал Ко., Лтд.», Китай и ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия.

Как указано в опубликованных приказах, причиной для приостановления применения этих препаратов являются письма Министерства промышленности и торговли, в которых представлены сведения о несоответствии производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и (или) о нарушении лицензионных требований.

Применение указанных препаратов приостановлено до представления Минпромторгом РФ сведений о возможности возобновления применения лекарственных препаратов.

gmpnews