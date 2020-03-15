Вступил в силу документ о порядке ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

14 марта вступило в силу Постановление Правительства РФ от 5 марта 2020 года № 230, позволяющее ввозить на территорию России конкретную партию незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов.

Документ разработан во исполнение закона, позволяющего с 1 марта 2020 года ввозить в Россию отдельные партии незарегистрированных препаратов. В тот же день вступил в силу приказ Минздрава, в котором перечислены разрешённые к ввозу виды лекарств, точнее, их международные непатентованные названия — это диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал. Ввозить их можно для лечения пациентов с эпилепсией и эпилептическим статусом, а также для оказания паллиативной помощи, если людям не помогают никакие другие лекарства.

Закупку и ввоз таких лекарственных препаратов будет осуществлять ФГУП «Московский эндокринный завод». Определен порядок их выдачи или применения.

Также установлено, что для оперативного обеспечения такими препаратами вновь выявленных пациентов, сводная заявка на конкретную партию лекарственных препаратов формируется регионами исходя из расчетной потребности, с возможностью ее увеличения на величину, не превышающую 25%, в целях формирования запаса.

Правила будут действовать до 31 декабря 2023 года.

gmpnews