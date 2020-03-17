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В Пятигорске заведующую аптекой подозревают в присвоении почти 3 млн рублей

В Ставропольском крае заведующую аптекой подозревают в краже денег из кассы. В общей сложности она позаимствовала у своего работодателя 2,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.

С заявлением о краже денег в полицию обратился директор аптечного предприятия. Он пояснил, что недостача на сумму 2,8 млн руб. выявлена при инвентаризации. Опросив лиц, имевших доступ к кассе, полицейские пришли к выводу, что все улики указывают на 31-летнюю заведующую. Женщина не стала отпираться и призналась, что потратила эти деньги на себя.

Сейчас в отношении бывшей руководительницы аптеки заведено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «присвоение или растрата».

Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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Март 17, 2020 | Просмотров: 62