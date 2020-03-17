Власти нескольких регионов попросили местный бизнес наладить производство масок

Правительства республик Башкирия, Чувашия и Саратовской области признали необходимость запуска собственного производства гигиенических масок на территории субъектов.

Это вызвано дефицитом товара в аптечной сети и у дистрибьюторов. Речь идет об изготовлении многослойных марлевых масок. Информация опубликована на сайтах администраций республик и области.

На совещаниях в правительствах говорилось о том, что ведутся переговоры с несколькими фирмами субъектов, чтобы те начали шить гигиенические маски. На прошлой неделе с аналогичной инициативой выступил и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Только он пошел дальше: пообещал раздавать дефицитную продукцию гражданам даром.

«Сегодня мы планируем сами на государственном уровне наладить производство масок и бесплатно раздать людям», – подчеркнул Владимиров, комментируя жалобы населения на невозможность приобрести средства защиты в аптеках.

Несколькими днями ранее в Пензенской области министр здравоохранения субъекта Александр Никишин порекомендовал жителям самостоятельно изготовить марлевые маски, как это делали в советское время. Соответствующая инструкция размещена на сайте ведомства, добавил он. Министр также сообщил губернатору области Ивану Белозерцеву о том, что лечебные организации уже последовали этой рекомендации и начали самостоятельно шить дефицитные изделия. С 12 марта нестерильные трехслойные маски стала изготавливать и пензенская аптечная сеть «Фармация».

Екатерина Погонцева

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