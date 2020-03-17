Виктор Фисенко назначен заместителем министра здравоохранения

Заместитель председателя Правительства Приморского края, региональный министр здравоохранения Виктор Фисенко назначен заместителем министра здравоохранения России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 13 марта.

Ранее «ФВ» сообщал, что Фисенко ушел в отпуск до 10 февраля с последующим увольнением.

До назначения в Приморье Виктор Фисенко занимал должность начальника Управления контроля за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения Росздравнадзора. В ведомстве он проработал 11 лет.

19 февраля заместителем министра здравоохранения назначен Павел Пугачев.

В начале марта заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 марта.

Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева также покинула свой пост – теперь она работает первым заместителем руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.

Теперь у министра здравоохранения Михаила Мурашко семь заместителей: Владимир Уйба, Татьяна Семёнова, Дмитрий Костенников, Евгений Камкин, Павел Пугачев, Виктор Фисенко и Наталья Хорова.

6 февраля 2020 года Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ от 06.02.2020 № 97, в соответствии с которым число заместителей министра здравоохранения возросло с восьми до девяти.

Елена Сидорова

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