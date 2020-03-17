«Альфасорб» отстоял право на название в споре с производителем «Полисорба»

АО «Полисорб» ссылается на социологическое исследование, согласно которому значительная часть респондентов отмечает сходство обозначений «Полисорб» и «Альфасорб». Кроме того, в АО «Полисорб» обратился покупатель с просьбой разъяснить, относится ли продукция, маркированная «Альфасорб» и «Полисорб», к компании.

В социологическом исследовании допущены серьезные ошибки и неточности методического характера, парирует АО «Альфасорб». Обращение покупателя касается препарата «Новосорб» и не относится к делу, отмечает правообладатель товарного знака.

В итоге Роспатент не удовлетворил возражения АО «Полисорб» и оставил в силе правовую охрану товарного знака №697827.

Руслан Мавлиханов

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