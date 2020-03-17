Средняя цена медицинских масок в России выросла в 2,8 раза с начала года

С 1 января по 8 марта 2020 года средняя цена медицинских масок в России выросла в 2,8 раза. Об этом сообщает аналитический портал PharmaDATA.ru, основываясь на данных 5545 аптек, относящихся к неструктурированной рознице или входящих в региональные сети.

Статистика демонстрирует рост средней цены на медицинские маски по всей стране в период с 1 января по 8 марта 2020 года. Резкий скачок цен совпал с увеличением количества новостей в СМИ о распространении коронавируса в мире и в России. С момента предупреждения ВОЗ о распространении инфекции за пределами Китая средняя стоимость товаров, относящихся к «Маскам медицинским», выросла с 35 до 98 руб.

Источник: PharmaDATA.ru

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