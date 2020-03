Законопроект об интернет-продаже безрецептурных лекарств Дума может принять до конца недели Средняя цена медицинских масок в России выросла в 2,8 раза с начала года » США предприняли попытку перекупить разработчика вакцины против коронавируса из Германии Власти США пытаются заполучить потенциальную вакцину против нового коронавируса, разрабатываемую частной немецкой компанией CureVac («КьюэВак»), сообщает агентство Reuters. Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщала, что Президент США Дональд Трамп предложил финансирование разработок, если компания переедет в США, а немецкое правительство выступило с контрмерами, чтобы убедить CureVac остаться в Германии. Посол Германии в США Ричард Греннел назвал информацию Welt am Sonntag вымыслом. По его словам, США готовы работать с любой компанией, способной разработать вакцину, и делиться результатами с другими странами. Представитель Минздрава Германии подтвердила опубликованную в газете информацию и завила, что правительство страны заинтересовано в том, чтобы вакцины и препараты для лечения COVID-19 разрабатывались в Европе, в т.ч. в Германии. По информации Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники, Президент США заинтересован в разработках CureVac в США и исключительно для США. В CureVac слухи о возможном приобретении компании опровергли. Как отметил мажоритарный инвестор CureVac Дитмар Хопп, компания не продается. Он подчеркнул, что вакцина, которую она разрабатывает, предназначена не только для Европы. По прогнозу компании, вакцина будет готова к клиническим исследованиям к июню—июлю. Илья Дугин

