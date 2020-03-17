Законопроект об интернет-продаже безрецептурных лекарств Дума может принять до конца недели

Законопроект, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств через интернет, может быть принят Годумой на этой неделе, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств Андрея Исаева.

По его словам, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом» сегодня будет вынесен на совет Думы с тем, чтобы включить его в повестку дня для рассмотрения во втором чтении.

Он добавил, что второе чтение документа может пройти на заседании во вторник, 17 марта.

«Если второе чтение пройдет успешно, то уже на этой неделе, в четверг, законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов может быть принят в окончательном чтении», – сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о продаже рецептурных лекарств через интернет, Исаев сказал, что возглавляемая им группа находится в переговорах с правительством по этому вопросу.

«Если правительство настаивает на том, чтобы в законопроекте были только безрецептурные препараты, то мы готовы идти навстречу», – подчеркнул депутат.

Ранее, в понедельник, глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Госдумой обеспечить скорое принятие законопроекта, разрешающего заказывать доставку безрецептурных лекарств через интернет.

Фото: www.duma-er.ru

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