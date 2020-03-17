В Пробиотек внедряют новую версию стандарта для лабораторий ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

Семинар для специалистов лаборатории и службы качества по новой версии стандарта ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» состоялся в ГК «Пробиотек».

На мероприятии обсуждались вопросы изменений в документе, аккредитации, требования к внутренней организации деятельности лаборатории, в том числе по управлению персоналом, оборудованием, помещениями и системой менеджмента качества.

В компании уже запущен процесс адаптации системы менеджмента в соответствии с требованиями новой версии международного стандарта ISO/IEC 17025-2019 и начата подготовка к аккредитации биоаналитической лаборатории.

В частности, запланировано:

расширить документацию лаборатории, в том числе руководство по качеству;

внести изменения в СОП и разработать новые процедуры;

оптимизировать процессы работы лаборатории.

«Аккредитация по ГОСТ ISO/IEC 17025 для нашей биоаналитической лаборатории добровольна, но мы обязательно проходим ее, потому считаем это еще одним доказательством высокой компетенции и профессионализма, – комментирует новость директор ГК «Пробиотек» Владимир Писарев. – Так, в 2011 году мы получили сертификат по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009, а в 2014-м подтвердили его. Аккредитация по новой версии стандарта поможет нам улучшить эффективность работы лаборатории и отвечать высоким требованиям наших клиентов».

В 2017 году Международная организация по стандартизации (ИСО) выпустила новую версию стандарта ISO/IEC 17025. Она учитывает последние разработки в области ИТ, технические изменения, содержит обновленную терминологию, а также внедряет процессный подход и риск-ориентированное мышление. Таким образом адаптирует стандарт 17025 к последней версии ISO 9001.

Официально на русском языке стандарт вышел только в 2019 году. Однако по приказу Федеральной службы по аккредитации все лаборатории и испытательные центры должны перейти на новую версию стандарта к ноябрю 2020 года.

Источник: ГК «Пробиотек»

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