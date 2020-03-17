RNC Pharma: в 2019 году российские фармэкспортеры открыли для себя семь новых направлений

Аналитическая компания RNC Pharma представила данные об экспортных поставках лекарств из России по итогам 2019 года.

Суммарный объем экспортных поставок лекарств из России в 2019 году достиг 46 млрд руб. (в ценах с учетом таможенных сборов). Динамика поставок относительно 2018 года составила 13%, если проводить расчеты в рублях.

Натуральный объем экспорта за период превысил 0,95 млрд упак. Аналитики отмечают, что натуральные объемы росли значительно быстрее денежных, здесь они фиксируют прирост на уровне 17,9%.

Значительный объем экспортных поставок по-прежнему приходится на участников ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Армения), суммарный объем отгрузок в эти 4 страны в прошлом году составлял 17,1 млрд руб., это 37,1% от общего денежного объема экспортных операций из России в отношении ЛП. По итогам 2019 года эта доля заметно выросла: в 2018 году на поставки ЛП в ЕАЭС приходилось 35,7% поставок. При этом аналитики отмечают, что и в 2018 и в 2017 годах значимость отгрузок в ЕАЭС планомерно сокращалась, максимум они фиксировали еще в 2016 году – 40,1%.

В 2019 году экспортные поставки осуществлялись в 109 стран мира. Они в значительной степени концентрированы : ТОР-10 направлений суммарно объединяют 80% всего рублевого объема отгрузок. Крупнейшие экспортеры российских лекарств бывшие республики Советского Союза, единственным исключением в десятке стала Нигерия, на которую приходится 4% общего экспорта. В прошлом году в эту страну поставлялся из России только один препарат – «Вакцина желтой лихорадки» (ИПВЭ им. М.П. Чумакова). В 2019 году российские поставщики открыли для себя 7 новых направлений экспорта, максимальные объемы приходятся на Ирак, поставки осуществлял российский «Биокад».

Абсолютный лидер по объемам экспортных поставок в 2019 году Украина, на которую приходится 16,7% общего денежного объема (7,7 млрд руб.). Аналитики отмечают, что основной объем поставок (более 96%) приходится на территории подконтрольные ДНР и ЛНР. К тому же в основном это продукция не российского происхождения, поставляется широкая номенклатура препаратов массового спроса. Речь идет о продукции более чем 460 компаний, максимальные объемы в 2019 В 2019 году экспортные поставки осуществлялись в 109 различных стран мира В 2019 году экспортные поставки осуществлялись в 109 различных стран мира году приходились на: Sanofi, Teva, Novartis, Takeda и др. Отгрузки из России на территорию, подконтрольную киевским властям, осуществлял очень ограниченный круг компаний, в т.ч. поставлялась продукция российских предприятий Stada («Гексикон», «Ливарол» и др.) и «Мир Фарм» («Фенибут»).

Максимальной рублевой динамикой в ТОР-10 крупнейших стран получателей российского экспорта в 2019 году характеризовались Литва (поставки выросли на 57%) и Туркмения (41%). В первом случае активно наращивали поставки компании «Биокад» (препараты «Гертикад», «Бевацизумаб» и «Генферон»), а также «Герофарм» («Кортексин» и «Ретиналамин»). Курганский «Синтез» экспортирует в Туркмению широкий спектр антибактериальных препаратов.

Абсолютный рекорд с точки зрения динамики экспорта поставила Уганда. В прошлом году отгрузки лекарств из России в эту страну выросли почти в тысячу раз, правда речь идет всего о трех препаратах («Вакцина желтой лихорадки», «Бевацизумаб» и «Трастузумаб») и об относительно скромной сумме (5,2 млн руб.).

pharmvestnik