Ритейлеры настаивают на ускорении легализации онлайн-торговли лекарствами из-за коронавируса

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) считает необходимым ускорить принятие законопроекта о продаже лекарств в интернете в связи с распространением нового коронавируса в мире, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В АКИТ считают, что принятые из-за коронавируса ограничения должны ускорить принятие решения по легализации интернет-продаж лекарств, и готовы оперативно решать этот вопрос с регулятором.

По мнению представителей организации, все больше потребителей намерены сократить количество личных контактов и заменить походы по магазинам покупками через интернет.

«Устойчивый рост онлайн-спроса ощущают все ритейлеры – участники АКИТ и готовы предоставить населению России необходимый ассортимент товаров, однако законодательный пробел помешает это сделать в части обеспечения лекарственными препаратами», – считают в АКИТ.

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, после этого его движение было приостановлено. В феврале 2019 года Президент Владимир Путин попросил депутатов ускорить принятие документа.

Поправками ко второму чтению законопроекта предлагается разрешить дистанционную продажу рецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных, а также спиртосодержащих с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Причем эта норма в отношении рецептурных препаратов является отложенной. Предлагается привести ее в действие с 1 января 2022 года, а продавать безрецептурные – уже с 1 июля 2020 года.

pharmvestnik