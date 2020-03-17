У топ-менеджера компании Allogene подтвердили COVID-19

Соучредитель и исполнительный вице-президент компании Allogene («Аллоджин») Ари Беллдегран объявил о том, что у него диагностирован COVID-19, сообщает BioSpace.

Сейчас он находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

По словам Ари Беллдеграна, который в своем время основал и возглавлял фармкомпанию Kite Pharma («Кайт Фарма»), у него был сухой кашель и небольшая температура, что является одними из основных симптомов коронавируса.

Как врач Ари Беллдегран счел необходимым объявить о своем заболевании, чтобы показать, что COVID-19 может заболеть любой человек.

По его словам, еще трое топ-менеджеров Allogene контактировали с ним еще до постановки диагноза. У них пока никаких симптомов нет, но они также находятся на самоизоляции в качестве меры предосторожности.

Ранее биотехнологическая компания Biogen («Байоджен») заявила о заражении более 70 своих сотрудников коронавирусной инфекцией.

Илья Дугин

pharmvestnik