Eli Lilly привлекла стартап AbCellera к разработке антител к SARS-CoV-2

Компания Eli Lilly («Эли Лилли») заключила соглашение о партнерстве в создании терапевтических антител для лечения инфекции SARS-CoV-2 с разработчиком антител AbCellera («АбСеллера»), сообщает Endpoints.

По информации AbCellera, стартапа из канадской провинции Британская Колумбия, компания уже выделила более 500 потенциальных терапевтических антител из крови одного из пациентов в США, выздоровевших после вирусной инфекции. AbCellera совместно с Eli Lilly протестирует эти антитела с целью дальнейшей разработки наилучших кандидатов и доведения их до стадии регистрации.

«Мы разработали план совместных действий с Eli Lilly, основная цель которого начать первое испытание антитела-кандидата с участием людей к концу июля», – заявил генеральный директор AbCellera Карл Хансен. Он добавил, что в случае успеха это будет мировой рекорд скорости.

AbCellera была создана лишь 7 лет назад, но уже отметилась сотрудничеством в сфере изысканий новых молекул с такими компаниями, как Novartis («Новартис»), GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн»), Sanofi («Санофи»), Pfizer («Пфайзер») и Gilead («Гилеад»).

В 2018 году AbCellera была в числе четырех компаний, включенных в проект по ответным мерам при пандемиях (pandemic response project) Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Основной целью проекта было создание платформы, обеспечивающей разработку противовирусного препарата для применения в полевых условиях в течение 60 дней после выделения вируса.

AbCellera и Eli Lilly будут совместно нести расходы на разработку антител, пока не будет найден перспективный кандидат. После этого Eli Lilly полностью возьмет на себя расходы на проведение клинических исследований, производство и распространение готового препарата.

Татьяна Кублицкая

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