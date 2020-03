Компания Alium вышла на новый уровень сотрудничества с PharmaSpace Eli Lilly привлекла стартап AbCellera к разработке антител к SARS-CoV-2 » Минздрав приостановил применение пяти лекарственных препаратов Минздрав принял решение на основании писем Минпромторга о несоответствии производителя лекарств требованиям надлежащей производственной практики и (или) нарушений лицензионных требований. Всего приостановлено применение пяти препаратов: «Вессел Дуэ Ф», раствор для внутривенного и внутримышечного введения, регистрационное удостоверение: П N012490/02 от 04 апреля 2008 года, выдано «Альфасигма С.п.А., производственная площадка: Via E. Fermi 1, 65020 Alanno (Pescara), Italy. Применение препарата приостановлено с 4 марта 2020 года. «Верклав», порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, регистрационное удостоверение: ЛП-001206 от 15 ноября 2011 года, выдано ООО «Русюрофарм», производственная площадка: Карнатака Антибиотикс & Фармасьютикалс Лимитед, Plot No. 14, II Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore 560 058, India. Применение препарата приостановлено с 4 марта 2020 года. «Кокарнит», лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, регистрационное удостоверение: ЛП-002839 от 23 января 2015 года, выдано Уорлд Медицин Лимитед, Великобритания. Препарат выпускался на производственной площадке Египетской Международной Фармацевтической Производственной Компании (Е.И.П.И.КО), Tenth of Ramadan City, Industrial Area B1, P.O. Box 149 Tenth, Egypt. Применение препарата приостановлено с 4 марта 2020 года. «Кетоаминол», таблетки, покрытые пленочной оболочкой, регистрационное удостоверение: ЛП-002756 от 15 декабря 2014 года, выдано ЗАО «ФармФирма «Сотекс. Препарат выпускался на производственных площадках: Наньцзин Байцзинюй Фармасьютикал Ко.Лтд, №1 Huizhong Road, Nanjing Economic and Technical Development Zone, China; ЗАО «ФармФирма «Сотекс», 141345, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 10, д. 11, д. 12. Применение препарата приостановлено с 6 марта 2020 года. «Гелмодол-ВМ», таблетки, покрытые пленочной оболочкой, регистрационное удостоверение: ЛП-000938 от 18. откбяря 2011 года, выдано Уорлд Медицин Лимитед, Великобритания. Препарат выпускался на производственной площадке Египетской Международной Фармацевтической Производственной Компании (Е.И.П.И.КО), Tenth of Ramadan City, Industrial Area B1, P.O. Box 149 Tenth, Egypt. Применение препарата приостановлено с 4 марта 2020 года. В период с 19 февраля по 13 марта 2020 года Минздрав возобновил применение четырех препаратов: «Долгит», крем для наружного применения 5%, регистрационное удостоверение: П N013399/01 от 23 июля 2008 года, выдано «Долоргит ГмбХ и Ко.КГ», Германия. Решение вступает в силу 2 марта 2020 года. Применение приостановлено приказом Минздрава 7 августа. «Офлоксацин», раствор для инфузии, регистрационное удостоверение: ЛП-003752 от 26 июля 2016 года выдано Товариществу с ограниченной ответственностью «Kelun-Kazpharm» (»Келун-Казфарм»). Решение вступает в силу с 25 февраля 2020 года. Применение приостановлено приказом Минздрава 19 декабря. «Натрия хлорид», раствор для инфузии, регистрационное удостоверение: ЛП-003458 от 16 февраля 2016 года выдано Товариществу с ограниченной ответственностью «Kelun-Kazpharm» (»Келун-Казфарм»). Решение вступает в силу с 25 февраля 2020 года. Применение приостановлено приказом Минздрава 19 декабря. «Глюкоза», раствор для инфузии, Регистрационное удостоверение: ЛП-003457 от 16 февраля 2016 года выдано Товариществу с ограниченной ответственностью «Kelun-Kazpharm» (»Келун-Казфарм»). Решение вступает в силу с 25 февраля 2020 года. Применение приостановлено приказом Минздрава 19 декабря. Елена Воронина

pharmvestnik