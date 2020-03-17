Компания Alium вышла на новый уровень сотрудничества с PharmaSpace

Конференция российской фармкомпании Alium (ФП «Оболенское», «Биннофарм») собрала в Москве порядка 150 представителей аптечных сетей и экспертов отрасли.

Открывая мероприятие, председатель совета директоров ГК Alium Дмитрий Зубов поделился планами развития компании и отметил, что производитель «несмотря на молодость, уже проявляет большую активность на российском фармрынке». Он также добавил, что медико-фармацевтическое направление в приоритетах АФК «Система» долгое время находилось на вторых ролях, однако начиная с 2019/2020 годов ситуация принципиально изменилась. Сейчас инвестиционная компания имеет большие планы на фарму и медицину в России.

Мнение акционера поддержал генеральный директор группы компаний Андрей Белашов. Он подробно рассказал о текущем портфеле Alium (из 13 фармацевтических групп компания работает в 12) и обозначил ближайшие планы по многочисленным проектам. В качестве одной из стратегических задач для группы компаний Андрей Белашов видит радикальное сокращение цепочки поставок лекарств от производителя в аптеки.

Перспективы прямых автоматизированных взаимоотношений фармрозницы с производителями и уменьшения непроизводительных издержек с помощью нового маркетплейса (интернет-платформы) прямых контрактов — PharmaSpace — обозначил генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев.

«Alium один из первых фармпроизводителей, который в конце прошлого года не только подписал меморандум о сотрудничестве, но уже в марте перешел к активным действиям, используя PharmaSpace и сервисы крупнейшего на российском фармрынке логистического оператора ГК «Сантэнс», — отметил он.

Также в ходе конференции фарманалитики озвучили данные по рынку и прогнозы, а руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Сергей Холкин сообщил о ситуации с введением в оборот маркированных препаратов.

Отдельно стоит отметить полуторачасовое общение с представителями аптечного ритейла члена Комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова, которого с нетерпением ждали, пожалуй, все присутствовавшие. Вместе с собравшимися депутат обсудил наиболее «горящие» для отрасли вопросы: отмену ЕНВД, законопроекты о дистанционной торговле лекарствами, введении обязательной маркировки БАД, возможное введение 5%-ных ограничений по прямым маркетинговым контрактам и много другое. Депутат призвал собственников и ТОП-менеджеров аптек к дальнейшему активному участию в обсуждении законодательных инициатив и пригласил их ассоциацию на рабочую встречу в марте 2020 года.

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