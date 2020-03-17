73% провизоров негативно относятся к соглашениям аптечных сетей с производителями

Позитивные оценки в абсолютном меньшинстве, такой точки зрения придерживается только 24% специалистов, принявших участие в опросе интернет-аудитории провизоров и фармацевтов, проведённом аналитической компанией RNC Pharma и социальной сетью для врачей «Доктор на работе». При этом только 6% готовы безоговорочно признать пользу маркетинговых акций, а 18% соглашаются лишь с оговоркой, «если не приходится рекомендовать абсолютно бесполезную продукцию».

Крайне негативно настроены против маркетинговых акций тоже порядка 18% респондентов, они, к слову, заявляют, что несмотря на проходящие в сети акции, рекомендуют «только то, что считают оправданным в конкретной ситуации». Чаще всего провизоры и фармацевты оценивали маркетинговые акции негативно, поскольку это отвлекает от основной работы и заставляет навязывать потребителю то, что ему не требуется, так ответили 32% респондентов. Ещё 22% сотрудников аптек относятся к акциям, как к неизбежному злу, т.к. от них зависит их доход.

Примечательно, что для всех вариантов ответов не было значимой разницы между работниками первого стола и заведующими аптек, общий негативный фон характерен для всех сотрудников. А вот в отношении возрастных групп фиксируются довольно чёткие отличия. Так среди сотрудников аптек в возрасте от 46 до 60 лет общее количество положительных оценок маркетинговых акций достигает 30%, тогда как в возрастной группе 25-45 лет такой позиции придерживается всего порядка 18% респондентов.

gmpnews