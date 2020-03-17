Отрасль говорит о необходимости субсидирования кредитов для покупки иностранных субстанций

Участники фармацевтической отрасли подготовили предложения, среди которых, в частности, возмещение части затрат, а также субсидии производителям на кредиты для покупки иностранных субстанций. По информации «Коммерсанта», на совещании в Правительстве должны обсудить, как не допустить подорожания жизненно важных лекарств.

Конкретная сумма возможных убытков фармацевтической розницы пока не оценена. Кроме того, для предотвращения роста цен на препараты отрасль предлагает ввести субсидирование ставок по кредитам, которые производители будут целенаправленно направлять на закупку импортных субстанций. По всей видимости, вся фармацевтическая отрасль готовится к тому, что ситуация с рублем будет нестабильной еще долго.

По словам совладельца одного из крупнейших производителей недорогих лекарств в России компании «Озон Фармацевтика» Виталия Алейникова, при производстве большей части выпускаемой компанией продукции используются импортные субстанции. При этом около 80% всех лекарств в портфеле «Озон Фармацевтики» входят в перечень жизненно необходимых, максимальные отпускные цены на которые регулируются государством. В результате падение курса рубля вместе с новыми правилами перерегистрации цен на ЖНВЛП, заработавшими в этом году, действительно может сделать производство части продукции нерентабельным, отмечает господин Алейников.

По данным DSM Group, доля импортных лекарств в аптеках по итогам 2019 года в натуральном выражении составила 39%. Кроме того, более 80% российских препаратов производится из импортных субстанций, что также влияет на их конечную стоимость. По мнению одного из собеседников “Ъ”, падение курса рубля прежде всего негативно скажется на недорогих препаратах, где до 90% себестоимости приходится на субстанции. Их производство, по его мнению, может стать нерентабельным.

gmpnews