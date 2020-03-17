Перебои с поставками и повышение цен на АФИ требуют от Индии снижения зависимости от Китая

Воздействие вспышки коронавируса (Covid-19) на различные отрасли промышленности, от технологий до автомобилестроения, в последние месяцы стало предметом интенсивного экспертного анализа. Эта ситуация выявила зависимость Индии от Китая в плане активных фармацевтических ингредиентов (АФИ). Для фармацевтической промышленности Индии, которая сегодня рассматривает возможности нарушения цепочки поставок АФИ, это призыв к уменьшению зависимости от Китая, сообщает ведущая аналитическая компания GlobalData.

GlobalData прогнозирует, что индийский фармацевтический рынок может вырасти с 34,3 млрд долларов в 2020 году до 45 млрд долларов к 2025 году. Как сообщается, индийские фармацевтические компании сильно зависят от поставок китайских субстанций и интермедиатов. По данным Министерства торговли Индии, объем импорта Индии из Китая составил 2,40 млрд дол. в 2018-2019 годах, что почти на 17% больше по сравнению с 2,05 млрд дол. в 2017-2018 годах, а импорт фармацевтической продукции из Китая составил 148 млн дол. в 2018-1919 гг., увеличившись на 16,81% против 127 млн ​​долл. в 2017-18 гг.

На этом фоне правительство Индии уже призвало индийские фармацевтические компании нарастить производство 38 АФИ, чтобы избавиться от китайских поставок.

Однако, согласно недавнему отчету, представленному Комитетом Департамента фармацевтики Индии, в период с 26 по 27 февраля 2020 года из Китая было получено 40 партий АФИ, и ожидается, что импорт сырья из Китая, скорее всего, возобновится к концу марта 2020 года.

Аналитик GlobalData Сасмита Саху (Sasmitha Sahu) дала экспертную оценку:

«Хотя нехватка сырья вряд ли будет столь острой, как предполагалось ранее, эта ситуация определенно выявила сильную зависимость индийской фармацевтической промышленности от Китая, так как импорт составляет более 70% АФИ.»

Пересмотр природоохранной политики Китая в период с 2016 по 2018 годы привел к закрытию многих производственных площадок по выпуску АФИ и повышению цен на некоторые субстанции на 200%, что увеличило стоимость производства лекарственных препаратов в самой Индии. Кроме этого, добавляет Г-жа Саху, Индия может стать проигравшей стороной в рамках переговорного процесса о пошлинах и тарифах с США, обсуждение должно состояться сразу после выборов 2020 г.

Поскольку политика Индии в 2017 году в отношении фарминдустрии не смогла привлечь производителей АФИ, то появились новые предложения: о длительных налоговых льготах, исключениях для фармсубстанций в плане контроля цен, а так же создании фонда для развития производства АФИ.

Г-жа Саху делает вывод:

«В случае реализации данной программы, это поможет сократить разрыв между ценами на АФИ в Индии и Китае и, вероятно, приведет к предпочтению отечественных субстанций в связи с надежностью поставок. Более того, снижение цены и надежность поставок еще больше увеличат конкурентоспособность на фармацевтическом рынке как на местном, так и на глобальном уровне».

gmpnews