Нидерландские ученые утверждают, что обнаружили антитело против COVID-19

Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19, которое блокирует инфекцию, сообщает издание NOS.

По словам профессора клеточной биологии Франка Гросвельда, это самое первое обнаруженное антитело к новому коронавирусу, и «есть большая вероятность, что оно станет лекарством, которое поступит в продажу».

Отмечается, что антитело еще предстоит испытать на людях, что может занять несколько месяцев. Исследование также должно быть одобрено другими учеными-биологами.

«Профилактика, конечно, лучше лечения», – говорит Гросвельд. «Поэтому настоящее решение – это вакцина, над этим работают и другие ученые. Однако разработка вакцины занимает два года».

gmpnews