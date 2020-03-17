РФПИ вложится в производство экспресс-систем для диагностики COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) профинансирует производство диагностических систем для коронавирусной инфекции COVID-19 на основе метода изотермальной молекулярной диагностики Smart Amplification Process. Предполагается, что на экспресс-тестирование понадобится 30 минут вместо нескольких часов. Система разрабатывается совместно с японскими учеными, объем вложений в проект не раскрывается.

Экспресс-тест создан на основе китайского прототипа, который был использован для диагностики не менее чем 1 млн пациентов во время вспышки COVID-19 в КНР. Тест-система будет выпускаться в двух вариантах – для стационарных лабораторий и в формате мини-лаборатории (размером с небольшой чемодан) для повсеместного использования.

Как заверяют создатели, тест не уступает в точности применяемой сейчас технологии полимеразно-цепной реакции (ПЦР), но обладает преимуществом по скорости и мобильности. Испытания теста начаты в марте 2020 года на базе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, а запуск полномасштабного тестирования пациентов на основе новых диагностических приборов планируется в апреле 2020 года.

Помимо этого, РФПИ намерен продвигать новую технологию на зарубежные рынки. По сообщению фонда, медизделие проходит ускоренную сертификацию и получение необходимых разрешений в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

В настоящее время в России зарегистрированы три тест-системы для обнаружения COVID-2019 – «Вектор-ПЦРрв-2019-nCoV-RG» и «Вектор-OneStepПЦР-CoV-RG» производства ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, а также «АмплиТест SARS-CoV-2» разработки ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России. Все они используют метод ПЦР, с помощью которого диагностика занимает не менее двух часов и требует условий, близких к стационарной лаборатории.

В середине марта 2020 года ульяновская компания «Тестген» сообщила о подаче документов для регистрации собственного набора реагентов для ПЦР-диагностики COVID-2019.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России ежедневно производится около 100 тысяч наборов реагентов для тестирования. «По состоянию на 16 марта произведено 710 тысяч систем, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем, еще 282 тысячи будут направлены сегодня и завтра», – пообещала заместитель председателя Правительства РФ.

По состоянию на 16 марта заражение COVID-2019 в мире зарегистрировано у 167,4 тысячи человек, выздоровели около 76 тысяч человек, зафиксировано 6,4 тысячи случаев заболевания с летальным исходом. В России известно о 93 случаях заболевания, 8 пациентов излечились. Подробнее – в мониторинге Vademecum.

Фото: kremlin.ru

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