Препараты для лечения коронавирусной инфекции появятся раньше вакцин

Аналитик Джеффри Порджес из компании SVB Leerink изучил прогнозы экспертов по срокам разработки препаратов для лечения коронавирусной инфекции и вакцин для ее профилактики, пишет FiercePharma.

Эксперты считают, что моноклональные антитела могут появиться на рынке раньше вакцин.

В частности, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи заявил, что вакцина появится не раньше, чем через 12—18 месяцев, сообщает MSN.

Порджес упоминает новую вакцину компании Moderna («Модерна»), которую подготовили к проведению клинических исследований (КИ) I фазы в рекордно короткий срок. Но, как пишет MIT Technology Review, платформа, на основе которой была разработана вакцина, не имеет доказанной эффективности.

Относительный оптимизм эксперты выражают по поводу препарата remdesivir компании Gilead («Гилеад»). По препарату начались КИ III фазы с участием пациентов с COVID-19.

Тем временем федеральные органы здравоохранения и другие инстанции проводят по remdesivir собственные исследования. Чиновники ВОЗ признали remdesivir, изначально разработанный для лечения лихорадки Эбола, наиболее перспективным средством против инфекции COVID-19.

Аналитик отмечает также, что, помимо указанного препарата, эксперты не считают целесообразным применение для лечения инфекции COVID-19 других лекарственных средств, доступных в системе NIH.

Другие компании также разрабатывают препараты или вакцины против вируса SARS-CoV-2. Среди них – Vir Biotechnology («Вир Байотекнолоджи»), Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), Takeda («Такеда»), Eli Lilly («Эли Лилли») и прочие.

К настоящему времени исследователям уже известны потенциальные мишени для разработки вакцин или препаратов для лечения инфекции COVID-19, указано на портале NIH.

Татьяна Кублицкая

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