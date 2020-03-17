УФАС требует с оптовой фармкомпании 172 миллиона рублей

Свердловское УФАС пытается взыскать с поставщика препаратов ООО «Альфа-Фарм» 172 млн руб. Эти средства ведомство считает незаконной коммерческой выгодой, полученной при продаже иммуноглобулина от клещевого энцефалита. Заседание арбитражного суда состоялось сегодня, 16 марта, Решения пока нет.

Свердловское УФАС пытается взыскать с поставщика препаратов ООО «Альфа-Фарм» 172 млн руб. Эти средства ведомство считает незаконной коммерческой выгодой, полученной при продаже иммуноглобулина от клещевого энцефалита. Заседание арбитражного суда состоялось сегодня, 16 марта, Решения пока нет.

Михаил Старков

pharmvestnik