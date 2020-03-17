Мишустин поручил оперативно принять закон об интернет-торговле лекарствами

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Госдумой обеспечить оперативное принятие законопроекта о интернет-торговле безрецептурными лекарственными препаратами, сообщает портал government.ru.

Такое поручение было дано сегодня на оперативном совещании с вице-премьерами по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Глава правительства сообщил, что в ближайшее время в России будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, о развитии ситуации с коронавирусной инфекцией.

По его словам, будет запущена единая телефонная «горячая линия». В режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров.

Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине. Сотрудники медицинских учреждений, связанные с работой по профилактике коронавируса, получат дополнительные стимулирующие выплаты.

Для этого будет создан специальный фонд для премирования врачей, которые особо отличились в борьбе с коронавирусом.

Елена Сидорова

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