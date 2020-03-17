Сеченовский университет перешел на дистанционный формат обучения

Сеченовский университет с 16 марта перешел на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с приказом ректора новый формат обучения продлится до 30 марта 2020 года.

«Дистанционные образовательные технологии позволят обеспечивать взаимодействие студентов и преподавателей опосредованно. Доступ студента к знаниям будет реализован в полном объеме. Это стало возможно благодаря формированию в университете цифровой экосистемы», — цитирует пресс-служба ректора университета Петра Глыбочко.

По его словам, все учебно-методические материалы, включая контрольные средства для самопроверки, размещены на Едином образовательном портале университета. Централизованное тестирование будет проводиться через удаленный доступ, даты экзаменов перенесены.

Университет реализует глобальный проект в рамках гранта Министерства науки и высшего образования РФ на внедрение модели «Цифрового университета» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики Российской Федерации». Цель цифровой трансформации: создание цифровой экосистемы для подготовки медицинских специалистов, умеющих работать в цифровой среде здравоохранения.

Наталья Маскина

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